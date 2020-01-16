Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 2:11

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Подписание накануне первой фазы торгового соглашения с Китаем госсекретарь США Майк Помпео и официальный представитель американского госдепартамента Морган Ортагус охарактеризовали как большую победу Соединенных Штатов.

"Дональд Трамп только что подписал первую фазу торговой сделки с Китаем. Это огромная победа, мы горячо ее приветствуем", - написал в своем твиттере Помпео.

Ортагус также в твиттере отметила: "Сегодня президент Трамп сделал огромный шаг вперед к лучшему будущему в сфере справедливой взаимной торговли с Китаем. Первая фаза нынешнего соглашения - еще одна огромная победа для Америки".

Сам Трамп на церемонии подписания в Белом доме подчеркнул: "Сегодня мы делаем важный шаг - шаг, которого никогда не было в отношениях с Китаем". Он добавил: "Подписывая первую фазу исторического торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, мы делаем шаг в направлении справедливой взаимной торговле в будущем. Вместе мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем экономическую справедливость и безопасность для американских рабочих, фермеров и их семей".

Трамп сообщил, что собирается "посетить Китай в не слишком отдаленном будущем".

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ зачитал на церемонии письмо председателя КНР Си Цзиньпина, в котором говорилось, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".

Как сообщалось, в минувшую среду Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Соглашение, как отмечала газета Financial Times, станет прочным перемирием, которое положит конец торговой войне между Пекином и Вашингтоном, продолжавшейся почти два года.

Вместе с тем в силе остаются пошлины, наложенные США на китайские товары на сумму $360 млрд. Китай, в свою очередь, не идет на уступки в ключевых аспектах, волновавших США, отмечает газета.

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