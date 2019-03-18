Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 20:02

*** Перед этим он также осуществил подлет к Калининградской области

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, в понедельник осуществил длительный полет вблизи Ленинградской области, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

Стратегический бомбардировщик ВВС США, вылетевший с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, первоначально совершил пролет в 150 км от морской границы Калининградской области, а затем, проследовав над Балтикой в воздушное пространство Эстонии, в течение более полутора часов курсировал вблизи Ленинградской области.

Он осуществлял полет в районе эстонского побережья на Финском заливе, временами приближаясь к морской и сухопутной границам области на расстояние 35 и 95 км соответственно.

При этом бомбардировщик летал с демонстративно включенным транспондером, передававшим реальный маршрут его следования. На обратном пути на базу в Англии в районе 21:20 мск он вновь пролетел вдоль границ Калининградской области - на этот раз на расстоянии 163 км.

Как сообщалось, в понедельник после вылета из Англии самолет с бортовым номером 60-0024 прошел над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем он лег на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

На расстоянии около 150 км от морской границы области приблизительно в районе 18:00 мск, находясь в зоне действия российской ПВО, американский бомбардировщик отвернул на север-восток, направившись над Балтикой в сторону Эстонии.

В это же время у границы Калининградской области в небе над Польшей и Балтикой также выполнял задание стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, который, судя по всему, мониторил реакцию российской системы ПВО.

Как сообщалось, на минувшей неделе ВВС США перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. В четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области. По мнению наблюдателей, американские бомбардировщики фактически отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на российской территории на Балтике после вылета из США.

Минобороны РФ сообщило, что в пятницу американский бомбардировщик B-52H улетел после обнаружения российскими средствами ПВО над Балтикой. При этом он не приближался к границе РФ ближе 150 км.

"Самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО", - говорилось в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что в пятницу B-52H ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, 15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен новый комплект зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.

1нв ав

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