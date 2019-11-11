Берлин. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Бомбу времен второй мировой войны, которую обнаружили в Берлине на прошлой неделе, обезвредят в понедельник, сообщила местная полиция.
250-килограммовый снаряд был найден на прошлой неделе на востоке города в районе Хеллерсдорф во время строительных работ.
Саперы начали работать в 9.30 (11.30 мск), место находки оцеплено. На все время работ жильцов просят покинуть дома - для них в спортзалах соседних двух школ оборудованы помещения для ожидания, людей с детьми пригласили разместиться в столовой районной управы.
В Германии до сих пор обезвреживают тысячи неразорвавшихся снарядов американского и британского производства, оставшихся после бомбежек времен войны. Точные цифры неизвестны, однако, по некоторым данным, во время войны на Германию было сброшено до 1,4 млн бомб.
1тф яч