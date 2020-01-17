Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 18:34

Берлин. 17 января. ИНТЕРФАКС - В Дюссельдорфе эвакуировали порядка 12 тыс. человек, движение общественного транспорта в городе затруднено после обнаружения в пятницу бомбы времен Второй мировой войны, сообщают немецкие СМИ.

"В радиусе 500 метров от места обнаружения (бомбы - ИФ) в районе Дерендорф на улице Улменштрассе около 11650 человек вынуждены покинуть свои дома", - сообщается на официальной странице города в Twitter.

Тем жителям Дюссельдорфа, чьи дома находятся в радиусе 1 км, напротив, следует не покидать свои дома. Таким образом, около 19 тыс. жителей города пока не могут свободно передвигаться по городу.

По последним данным, обезвреживание бомбы запланировано на вечер пятницы.

Английскую бомбу весом около тонны обнаружили во время строительных работ на месте одного из бывших исправительных учреждений в Дюссельдорфе.

1ка эф др

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