Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 14:40

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, выписан из больницы, однако пока что к исполнению служебных обязанностей он не вернется, сообщил в воскресенье телеканал Sky news со ссылкой на представителя Дауниг-стрит.

"Премьер-министра выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение в (резиденции - ИФ) в Чекерс", - сказал он.

"По совету команды медиков премьер-министр пока что не будет возвращаться к работе", - уточнил он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю аг

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