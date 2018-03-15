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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 9:52 15.03.2018 - 09:52

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в четверг в эфире телепередачи "Би-би-Си Брекфаст" назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я боюсь, что доказательства того, что это была Россия неоспоримы", - сказал министр.

Б.Джонсон также заявил, что, по его мнению, на "неоспоримую вину" России указывает "самодовольная и саркастичная" реакция России на отравление в Солсбери.

Как отмечает телеканал "Скай Ньюз", он добавил, что Великобритания продолжить вести диалог с другими странами о противостоянии России. "Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России", - сказал Б.Джонсон.

Глава МИД также сказал, что ему пока неизвестно о вероятном ответе России на решение Великобритании выслать 23 российских дипломата, отмечает "Скай Ньюз". "Мы считаем, что то, что мы сделали, соизмеримо с тем, что мы видели на улицах Солсбери", - заявил Б.Джонсон, добавив, что С.Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии.

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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