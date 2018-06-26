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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:45 26.06.2018 - 16:45

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая во вторник в Гааге, признал, что консенсус по предложению Великобритании на сессии ОЗХО оказался невозможен, и потому в среду нужно будет провести голосование.

"Я понимаю, что консенсус был невозможен, поэтому голосование конференции государств-участников (ОЗХО - ИФ) будет завтра", - сказал Б.Джонсон.

"Я попрошу всех присутствующих голосовать против других поданных предложений, которые сделают ОЗХО беззубым и подорвут технический секретариат и миссию по выявлению фактов в Сирии", - добавил он.

Ранее во вторник Великобритания на сессии ОЗХО предложила незамедлительно одобрить "путем консенсуса" проект предложения о наделении этой организации правом определять виновных в применении химоружия.

Россия, Иран и Сирия выступили против этого предложения.

В итоге принято решение о том, что голосование по британскому проекту состоится после дополнительных дискуссий через сутки.

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