Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 14:42

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Замечательным политическим лидером назвал экс-президента Франции Жака Ширака глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

"Жак Ширак был замечательным политическим лидером, карьера которого определила судьбу его народа на протяжении четырех десятилетий. Его утрату Франция будет чувствовать поколениями", - написал он в своем Twitter по-английски.

"Мои соболезнования его семье, его близким и французскому народу", - добавил он по-французски.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак.

"Президент Жак Ширак мирно ушел этим утром, рядом с ним находились его близкие", сообщил Фредерик Сала-Бару, муж младшей дочери экс-президента Клод Ширак.

В 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг.

По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

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