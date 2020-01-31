Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 16:00

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу организует вечеринку для членов кабинета министров и других высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщает в четверг газета The Guardian.

Пока неясно, пригласят ли на вечеринку экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, которая на протяжении трех лет, вплоть до ухода в отставку, работала над Brexit. Джонсон прежде неоднократно критиковал Мэй за то, какие решения она принимала в процессе Brexit.

На приеме у премьера гостям подадут блюда из британских продуктов: бисквиты c английским голубым сыром "Шропшир Блю", филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами, шашлычки из курицы, а также ростбиф с йоркширским пудингом под соусом из хрена. Запить еду гости смогут британским игристым вином.

Ожидается, что за час до выхода Великобритании из ЕС Джонсон выступит с обращением к британским подданным.

Даунинг-стрит уже распространил выдержки из заявления Джонсона.

"Это момент, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт", - скажет Джонсон.

Здание на Даунинг-стрит подсветят в цвета британского флага, а на фасаде будет проекция часов, отсчитывающих время до Brexit.

Красными и синими огнями осветят и здание Минфина, Минюста, Минобороны Великобритании, а также управление ее величества по налогам и таможенным пошлинам.

В Брюсселе, напротив, никаких мероприятий по поводу Brexit не ожидается. Европейские чиновники на разных уровнях неоднократно с сожалением говорили о решении Великобритании выйти из ЕС.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января (02:00 1 февраля мск).

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