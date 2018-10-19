Борис Ротенберг подал иск против скандинавских банков из-за нарушения ими условий обслуживания
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Хельсинки. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Известный бизнесмен Борис Ротенберг подал судебный иск против ряда скандинавских банков из-за нарушения ими условий соглашений об обслуживании в связи с введением США санкций в отношении него в 2014 году.
Иск был подан в окружной суд Хельсинки 4 октября 2018 года в отношении Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Corporate Bank, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение суда.
Ответчики были уведомлены об иске в конце прошлой недели, у них есть 30 дней, чтобы ответить на него.
Суд отказался от дальнейших комментариев, заявив, что документы по этому делу являются конфиденциальными.
Европейские банки вынуждены соблюдать ограничения, предусмотренные американскими санкциями в отношении частных лиц даже в том случае, если эти люди не подпадают под европейские санкции, чтобы не потерять возможность ведения бизнеса со Штатами.
Борис Ротенберг и его старший брат Аркадий Ротенберг оказались в санкционном списке США в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Борис Ротенберг не подпал под европейские санкции, так как является гражданином Финляндии.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс