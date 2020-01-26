Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 21:25

Брюссель. 26 января. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре в воскресенье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подтвердил солидарность Евросоюза в связи с землетрясением, обрушившимся на эту страну, и одновременно обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива и в Ливии.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам напомнил главе МИД Турции о своей готовности "работать от имени ЕС со всеми международными партнерами ради более мирного и стабильного Ближнего Востока и региона Персидского залива", сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Он выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности вокруг ливийской столицы Триполи, трудностями для достижения прекращения огня и начала политического урегулирования ливийского конфликта", - говорится в коммюнике ЕВС.

В документе также сообщается, что стороны договорились "продолжать контакты для работы над всеми этими неотложными вопросами, которые влияют на стабильность в регионе и, следовательно, на безопасность Европейского союза".

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