Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 22:09

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем поздравлении новому правительству Израиля назвал эту страну ключевым партнером Евросоюза и выразил обеспокоенность ее планами аннексии на Западном берегу Иордана.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения конструктивной и содержательной работы с израильским правительством в духе давней дружбы, связывающей нас с Израилем, в целях развития наших отношений во всех областях, в частности, в таких вопросах, как COVID-19, образование, научные исследования и разработки и любые другие области, представляющие взаимный интерес", - говорится в документе, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе.

В том, что касается ближневосточного мирного процесса, Боррель уведомил израильских партнеров, что "ЕС готов поддержать и содействовать возобновлению конструктивных переговоров между двумя сторонами, чтобы решить все вопросы окончательного статуса и достичь справедливого и прочного мира".

"Мы готовы немедленно взаимодействовать с новым правительством и всеми заинтересованными сторонами", - сообщил глава дипломатии ЕС.

При этом он заявил израильской стороне, что "международное право является основной опорой международного правопорядка".

"В связи с этим ЕС и его государства-члены напоминают, что они не будут признавать какие-либо изменения границ 1967 года, если они не согласованы израильтянами и палестинцами. Решение о сосуществовании двух государств, при котором Иерусалим станет столицей обоих будущих государств, является единственным способом обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Боррель.

Он указал на то, что в ЕС с глубокой обеспокоенностью отмечают распоряжение, которое должно быть представлено на утверждение израильского кабинета министров, об аннексии части оккупированных палестинских территорий.

"Мы настоятельно призываем Израиль воздерживаться от любых односторонних решений, которые привели бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории и, как таковые, противоречили бы международному праву", - заявил глава европейской дипломатии.

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