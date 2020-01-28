Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 20:03

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Украину важным партнером Евросоюза и заявил, что обсуждал с украинским премьером Алексеем Гончаруком борьбу против коррупции и банковского мошенничества.

"Это близкий сосед, но это также чрезвычайно важный партнер. И сегодня было ясно видно, что мы очень твердо поддерживаем вашу программу амбициозных реформ", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации ЕС-Украина.

Украинскую делегацию возглавлял Гончарук.

Боррель пообещал посетить с визитом Украину в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать поддержку Евросоюза.

По его словам, Украина доказывает свою "обновленную динамику", и в Брюсселе ожидают продолжения этого конструктивного подхода.

Он упомянул "незаконную аннексию Крыма" и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Боррель отметил, что стороны провели обзор различных составляющих соглашения об ассоциации.

"Мы попытались рассмотреть, как укрепить устойчивость Европейского союза, но также и Украины, и что Украина должна сделать, чтобы бороться против коррупции, усилить правовое государство и бороться против банковского мошенничества", - сообщил глава дипломатии ЕС.

1ов ВВ

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