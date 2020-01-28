Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 20:07

*** Во время визита на Украину он хотел бы посетить Донбасс

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Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Украину важным партнером Евросоюза и заявил, что обсуждал с украинским премьером Алексеем Гончаруком борьбу против коррупции и банковского мошенничества.

"Это близкий сосед, но это также чрезвычайно важный партнер. И сегодня было ясно видно, что мы очень твердо поддерживаем вашу программу амбициозных реформ", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации ЕС-Украина.

Украинскую делегацию возглавлял Гончарук.

Боррель пообещал посетить с визитом Украину в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать поддержку Евросоюза.

По его словам, Украина доказывает свою "обновленную динамику", и в Брюсселе ожидают продолжения этого конструктивного подхода.

Он упомянул "незаконную аннексию Крыма" и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Боррель отметил, что стороны провели обзор различных составляющих соглашения об ассоциации.

"Мы попытались рассмотреть, как укрепить устойчивость Европейского союза, но также и Украины, и что Украина должна сделать, чтобы бороться против коррупции, усилить правовое государство и бороться против банковского мошенничества", - сообщил глава дипломатии ЕС.

Боррель уточнил, что в ходе своего визита на Украину хочет посетить Донбасс.

"Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, идут военные действия для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте. Мы должны приложить самые важные усилия для того, чтобы перестали убивать людей", - сказал глава европейской дипломатии.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что "результат последней встречи в Париже (в нормандском формате - ИФ) должен быть выполнен на местах". "И мы должны прилагать усилия в нескольких сферах: прежде всего, гуманитарная помощь, во-вторых, разминирование - мы можем сохранить много жизней и третье - провести изучение инфраструктуры с экономической точки зрения для того, чтобы подготовить будущую возможную реконструкцию", - детализировал Боррель.

Он также отметил необходимость обеспечения свободного прохождения кораблей в Керченском проливе и из Азовского моря в соответствии с международным законодательством.

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