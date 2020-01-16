Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 11:43

Брюссель. 16 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель встретился в четверг в Дели с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"В откровенном диалоге они обсудили последние события относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что Боррель подчеркнул постоянную заинтересованность Европейского союза в сохранении ядерного соглашения, "которое сейчас важнее, чем когда-либо, в свете опасных обострений на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива".

Стороны договорились поддерживать тесную связь и продолжить взаимодействие в ближайшие недели.

В сообщении ЕВС уточняется, что Боррель и Зариф встретились в столице Индии "на полях" международной конференции "Диалог Райсина 2020".

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