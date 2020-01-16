Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 13:24

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Брюссель. 16 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель встретился в четверг в Дели с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"В откровенном диалоге они обсудили последние события относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что Боррель подчеркнул постоянную заинтересованность Европейского союза в сохранении ядерного соглашения, "которое сейчас важнее, чем когда-либо, в свете опасных обострений на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива".

Стороны договорились поддерживать тесную связь и продолжить взаимодействие в ближайшие недели.

В сообщении ЕВС уточняется, что Боррель и Зариф встретились в столице Индии "на полях" международной конференции "Диалог Райсина 2020".

Комментируя эту встречу позднее в четверг на брифинге в Брюсселе, официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил: "Мы уже указывали, что сделаем все, чтобы это соглашение было сохранено. И мы будем действовать для этого".

Пресс-секретарь также подтвердил, что приглашение Боррелем Зарифа посетить Брюссель по-прежнему остается в силе. При этом, по его словам, общение сторон идет и в других формах, как и в рамках разных международных форумов.

"Мы поддерживаем контакты со всеми партнерами. К тому же у нас теперь есть ясный мандат по этим вопросам, в частности, что касается всей ситуации в регионе, в Иране, в Ливии, с намерением приступить к диалогу, консультациям, дискуссиям", - сказал Стано.

"И относительно этой встречи между министром Зарифом и высоким представителем ЕС (...): они одновременно обсудили ядерное соглашение и ситуацию в регионе. Был подчеркнут интерес Европейского союза сохранить ядерное соглашение, и ЕС желает внести вклад в прекращение эскалации в регионе", - добавил представитель Борреля.

На вопрос, состоятся ли в Дели встречи Борреля с главами МИД России, Китая и других стран-участниц СВПД, Стано ответил, что "целая серия (контактов) предусмотрена", но информация о них будет сообщаться по завершении встреч.

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