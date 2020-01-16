Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 15:37

Дели. 16 января. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, что благодаря Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана мир стал более безопасным.

"Благодаря этому (ядерному - ИФ) соглашению Иран сегодня - не ядерная держава. Представьте себе ситуацию, если бы Иран был ядерной державой. Те, кто хотят уничтожить это соглашение и заявляют, что они могут согласовать новое, лучше прежнего. Лучше для кого?" - сказал Боррель в ходе выступления на конференции в Индии Raisina Dialogue 2020.

"Нужно держать в уме то, что на согласование сделки ушло 12 лет. И это ядерное соглашение сделало мир более безопасным", - подчеркнул Боррель.

Боррель вновь выразил сожаление в связи с односторонним выходом США из соглашения "шестерки" с Ираном. Он напомнил, что "евротройка" - Британия, Франция и Германия - несмотря на решение о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД, заверяли в необходимости сохранить это соглашение, поскольку они знают, как тяжело будет заключить новое.

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