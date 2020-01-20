Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сослался на невнятность Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по Ирану в части, касающейся включения механизма разрешения споров, и на конфиденциальность соответствующего документа в ответ на вопрос о том, когда начался и начался ли уже отсчет времени запуска этого механизма.

"Когда читаешь соглашение, то, в общем-то, это не очень ясно, чтобы дать ответ на ваш вопрос. Трудно понять, с какого момента начинает отсчитываться срок. Нет, действительно, это не ясно", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам в понедельник на пресс-конференции после заседания в Брюсселе Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил: "Это фигурирует в приложении 2, по которому мы должны работать в конфиденциальном формате. То есть я не могу вам ответить".

При этом Боррель сообщил, что находится в контакте со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Мы рассматриваем наши дальнейшие шаги", - отметил глава европейской дипломатии.

Великобритания, Германия и Франция объявили 14 января о запуске механизма по урегулированию споров в рамках СВПД.

В заявлении трех стран отмечалось, что "в свете поведения Ирана нам не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательства по ядерному соглашению".

В то же время Статья 36 соглашения с Ираном подразумевает возможность в рамках механизма по урегулированию споров обратиться в совместную комиссию, говорилось в заявлении.

"Мы делаем это (запускаем механизм - ИФ) в твердой уверенности в том, что нужно сохранить ядерную сделку с Ираном, а также в честной надежде найти выход из тупика посредством конструктивного дипломатического диалога", - было сказано в сообщении.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.

В соответствии с положениями СВПД, если одна из сторон соглашения сочтет, что любая или все стороны E3/EC + 3 не выполняют своих обязательств, она может передать этот вопрос в совместную комиссию для его урегулирования. У нее будет 15 дней для урегулирования вопроса, если временной промежуток не будет продлен по всеобщему согласию.

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