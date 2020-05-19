Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 11:02

Брюссель. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в телефонном разговоре с премьер-министром правительства национального согласия Ливии Фаизом Сараджем обсудил новую средиземноморскую операцию ЕС Irini, сообщила во вторник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Целью операции, напоминают в Брюсселе, является прекращение незаконных поставок в Ливию оружия и военной техники, которые подпитывают продолжающийся конфликт.

"Операция является одним из вкладов ЕС в восстановление стабильности в Ливии и операционным воплощением его конкретной приверженности Берлинскому процессу под руководством ООН в отношении Ливии", - говорится в коммюнике ЕВС.

Irini "развертывает свои военно-морские и авиационные средства и использует спутниковую съемку для обеспечения максимально широкого охвата, действуя в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", отмечается в документе.

Высокий представитель ЕС также выразил обеспокоенность по поводу эскалации боевых действий в Триполи и вокруг города и увеличения числа обстрелов густонаселенных жилых районов, что привело к жертвам и ухудшению гуманитарной ситуации.

Боррель подчеркнул "неизменную твердую приверженность ЕС политическому урегулированию ливийского кризиса посредством выполнения заключений Берлинской конференции и напомнил премьер-министру об активном участии Евросоюза в достижении этой цели", сказано в коммюнике ЕВС.

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