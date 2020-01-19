Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 19:31

Брюссель. 19 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и государственный секретарь США Майк Помпео встретились в воскресенье "на полях" Берлинской конференции по Ливии, сообщила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике ЕВС уточняется, что это первая встреча Борреля как главы европейской дипломатии с госсекретарем США Помпео.

"В преддверии конференции, в которой они оба приняли участие, Боррель и госсекретарь Помпео обменялись мнениями о текущих международных усилиях, связанных с Ливией, и о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива", - говорится в сообщении.

Боррель проинформировал своего коллегу о последнем совещании министров иностранных дел ЕС по Ливии и Ираку 10 января и о мандате, который ему дали государства-члены ЕС для дипломатических усилий, способствующих стабильности в регионе, отмечается в документе.

Относительно Ливии стороны выразили согласие с настоятельной необходимостью укрепления прекращения огня в интересах региональной стабильности. Глава дипломатии ЕС подчеркнул готовность Евросоюза мобилизовать инструменты и ресурсы для реализации возможных результатов Берлинской конференции.

Что касается напряженности на Ближнем Востоке, высокий представитель ЕС повторил призыв Евросоюза к деэскалации и сдержанности.

"Он подчеркнул важность сохранения и развития работы глобальной коалиции против ИГИЛ ("Исламского государства" - запрещенной в РФ террористической группировки - ИФ) в поддержку единства, независимости и территориальной целостности Ирака", - сказано в коммюнике.

В нем также сообщается, что эта встреча состоялась в перспективе предстоящего визита Борреля в Соединенные Штаты для "продвижения внешнеполитического диалога между ЕС и США" и для "укрепления трансатлантических отношений".

Ранее госсекретарь Мак Помпео сообщил, что перед началом международной конференции по Ливии провел в Берлине встречу с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Провел сегодня приятную встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить общие вызовы, включая пути, которые мы совместно можем выработать для достижения более прочного мира и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - написал Помпео в своем твиттере.

1ов де

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