Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 13:49

*** Сроки консультаций по спору с Ираном нуждаются в продлении

Брюссель. 24 января. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил в пятницу, что ближайшее заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в феврале.

"Совместная комиссия будет регулярно анализировать прогресс (имплементации СВПД - ИФ). Следующее совещание соберется в феврале", - сообщил глава дипломатии ЕС.

В своем заявлении Боррель напомнил, что 14 января получил письмо от министров иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства с предложением вынести вопрос реализации обязательств Ираном в рамках СВПД на рассмотрение Совместной комиссии через запуск механизма урегулирования споров.

Глава европейской дипломатии отметил, что предпринял в связи с этим двусторонние и коллективные консультации.

"Все участники СВПД подтвердили их решимость сохранить (ядерное - ИФ) соглашение, которое служит интересам всех сторон", - подчеркнул Боррель.

"Несмотря на различия в деталях, была достигнута договоренность, что необходимо больше времени по причине сложности поднятых вопросов. Поэтому график (консультаций - ИФ) был продлен", - говорится в сообщении.

По словам Борреля, все стороны согласны с продолжением дискуссий относительно обеспокоенностей, касающихся ядерных планов Ирана, а также более широких последствий выхода США из СВПД и повторного введения ими санкций, о чем сожалеют все участники СВПД.

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