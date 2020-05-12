Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 19:18

Брюссель. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени Брюсселя выразил соболезнования родным и близким погибших в двух недавних терактах, совершенных Афганистане, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Во вторник террористы совершил нападение на родильное отделение одной из больниц в Кабуле, а также взорвали бомбу на похоронной процессии в Нангархаре. В результате десятки гражданских лиц, в числе которых младенцы и медработники, были убиты или ранены.

"Афганский народ заслуживает мира, - подчеркнул в своем заявлении Боррель. - Слишком долго его страну разрывали на части терроризм и насилие, которые никогда не может оправдать ни одна политическая цель. Постоянное прекращение огня абсолютно необходимо, и Европейский союз призывает все заинтересованные стороны в Афганистане и регионе сделать это реальностью".

Боррель также упомянул, что больницей в кабульском районе Дашт-э-Барки, где находится это родильное отделение, руководит организация "Врачи без границ".

1мн аю

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