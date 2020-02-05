Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 22:00

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит США 6-7 февраля, сообщила в среду в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Это будет первый визит Жозепа Борреля в Соединенные Штаты в качестве высокого представителя ЕС, заместителя председателя Еврокомиссии", - отмечается в коммюнике ЕВС.

Во время своего пребывания в Вашингтоне Боррель встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и старшим советником президента Джаредом Кушнером.

"Эти встречи предоставят возможность для продвижения внешнеполитического диалога между ЕС и США и должны быть особенно сосредоточены на путях укрепления трансатлантических отношений", - говорится в сообщении ЕВС.

В нем также сказано, что в ходе этих встреч Боррель будет "обсуждать текущие вопросы внешней политики и искать совместные решения на основе приверженности многосторонности и базирующегося на правилах международного порядка".

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