Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 20:20

Брюссель. 6 января. ИНТЕРФАКС - Вслед за заявлением в понедельник председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о проведении специального Совета ЕС по иностранным делам в связи с событиями в Ираке и Иране глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что такой совет состоится 10 января.

"Я созвал чрезвычайный Совет по иностранным делам с нашими государствами-членами во второй половине дня в пятницу, 10 января, чтобы обсудить последние события в Ираке и Иране", - написал Боррель в твиттере.

"ЕС будет полностью играть свою роль в усилиях по деэскалации напряженности в регионе", - отметил глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, фон дер Ляйен ранее в понедельник заявила: "по мере нарастания напряженности Европа контактирует со всеми вовлеченными в этот процесс участниками. В данном контексте высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) созывает министров иностранных дел на специальное заседание совета, чтобы задействовать все дипломатические каналы".

При этом председатель ЕК не указала дату проведения совета, но источники в Брюсселе уже сообщали, что такая встреча может пройти в ближайшую пятницу.

Фон дер Ляйен также объявила, что проведет в среду, 8 января, специальное заседание Еврокомиссии, на котором Боррель и другие члены ЕК "обсудят вопросы взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, связанные с событиями в Ираке и за его пределами".

1ов мк

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