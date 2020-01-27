Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:28

Брюссель. 27 января. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что рассчитывает посетить запланированную на 17 февраля встречу министров иностранных дел по Ливии в Мюнхене.

"Я надеюсь посетить встречу министров по Ливии 17 февраля... Я буду там, на Мюнхенской конференции (по безопасности - ИФ), и я надеюсь, что все посетят эту встречу", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Мюнхенская конференция по безопасности запланирована на 14-16 февраля. После нее планируется провести и встречу по Ливии на уровне глав МИД.

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