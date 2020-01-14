Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 19:46

*** ЕС должен поддерживать коалицию по борьбе против исламских террористов

Брюссель. 14 января. ИНТЕРФАКС - Необходимо положить конец насилию в Ираке, напряженность в котором способна взорвать весь регион и привести к дополнительному обострению от Сирии до Йемена, заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Оно (насилие) должно быть прекращено до того, пока это все еще раз не вышло из-под контроля", - сказал глава европейской дипломатии, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Он отметил, что на созванном им внеочередном Совете ЕС по иностранным делам 10 января в Брюсселе "получил очень ясный мандат приложить все необходимые дипломатические усилия, чтобы способствовать деэскалации в регионе, содействовать политическому диалогу и поиску политического решения на региональном уровне".

Боррель указал на эскалацию напряженности в регионе в течение последних недель.

"Лично я с начала этого кризиса призывал к деэскалации в регионе и за его пределами: Иран, Ирак, Турцию, Россию, Китай, Соединенные Штаты. Мы должны быть уверенными, что используем наше влияние для достижения нашей цели - восстановить спокойствие в регионе", - продолжил глава дипломатии ЕС.

По его словам, нынешний кризис в Ираке особенно тревожит, потому что риск дополнительной военной эскалации может подорвать стабильность и борьбу против ИГИЛ ("Исламского государства" - запрещенной в РФ террористической группировки), в которой в последние годы отмечен прогресс.

"Могут быть очень серьезные последствия - возрождение ИГИЛ с ужасным результатом с гуманитарной точки зрения, что повлечет увеличение числа перемещенных лиц. Мы должны бороться против этого, а следовательно, мы должны поддерживать коалицию, которая была создана для борьбы против ИГИЛ", - объяснил Боррель.

Иначе, по его словам, придется отказаться и от политических реформ, проводимых в Ираке, ответов на социальные вызовы, в частности, от борьбы с коррупцией, тогда как ЕС существенно инвестировал в восстановление, развитие и стабильность страны с финансовой помощью более 1,2 млрд евро с 2014 года.

"Мы должны иметь уверенность, что благодаря нашей помощи реформы, которых справедливо требуют иракские граждане, были осуществлены", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он также отметил, что на заседании Совета ЕС 10 января главы МИД стран Евросоюза подтвердили свою поддержку единству, независимости и территориальной целостности Ирака и подчеркнули свое обязательство партнерства ЕС с Ираком и обещание помощи в реконструкции и обеспечении стабильности страны.

***/ 1ов мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!