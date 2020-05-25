Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель обратился с призывом к дипломатической службе Германии, которая начнет председательство в ЕС во второй половине 2020 года, поддерживать Украину, вместе с тем, избирательно взаимодействуя с Россией.

Как сообщает в понедельник Внешняя дипломатическая служба ЕС, об этом он заявил на ежегодной конференции послов Германии, которая начнет председательствовать в Совете безопасности ООН в июне, а в июле начнет полугодовое председательство в Европейском Союзе. Сейчас в ЕС председательствует Хорватия.

Говоря об этих председательствах Берлина, Боррель констатировал, что его ожидания высоки. "Мы рассчитываем, что Германия и ее дипломатическая служба будут на высоте", - заявил он.

"На востоке мы должны обязательно поддерживать Украину и укреплять связи со всеми восточными партнерами. Но нам также нужна откровенная дискуссия о том, как обращаться с Россией, которая ощущает себя смелой, чтобы бросать вызов важным общим интересам европейской безопасности", - отметил он.

При этом Боррель считает, что необходимо "избирательно взаимодействовать с Россией по важным для нас вопросам". "Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России с осторожной попыткой взаимодействия в отдельных областях", - убежден глава европейской дипломатии.

Он также указал на необходимо помнить о "взаимозависимости", которая существует в энергетической сфере. "Нам нужно покупать газ, но нужно и продавать. Поэтому давайте вкладывать средства в достижение лучшего понимания среди нас, откуда происходит каждый из нас, и как мы можем укреплять доверие, чтобы вперед вместе двигаться", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель обращался к дипломатам Германии из студии, расположенной в подвале штаб-квартиры Европейской комиссии Берламон в Брюсселе.

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