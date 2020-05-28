Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 18:49

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в четверг, что сожалеет о решении США отменить исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Соглашение остается важным, поскольку гарантирует мирный характер ядерной программы Ирана, поэтому я сожалею о вчерашнем решении США не продлевать исключения из санкций (для проектов - ИФ), имеющих отношение к СВПД", - заявил Боррель в ходе заседания ООН по вопросам международного развития в контексте пандемии коронавируса.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отменяет исключения из американских санкций против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к СВПД. Иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране.

Под отмену исключений не попал первый блок российско-иранского проекта АЭС "Бушер", их продлят еще на три месяца.

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