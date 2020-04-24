Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 11:08

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз подтверждает приверженность международному сотрудничеству и основанному на правилах международному порядку с ООН в его основе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по случаю отмечаемого в пятницу Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.

"Пандемия коронавируса напоминает нам о том, насколько мы взаимосвязаны, и насколько важно многостороннее сотрудничество. Чтобы выиграть битву с вирусом, который не признает границ, нет другого выбора, кроме как объединить усилия для поиска глобальных решений", - сказал Боррель в видеообращении, размещенном на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, никто не будет в безопасности ни в одной стране, пока пандемия свирепствует в разных частях света.

"Многосторонность - единственный эффективный способ противостоять угрозе, с которой ни одна страна не может справиться самостоятельно и которая затрагивает всех нас", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По мнению Борреля, нет сомнений в том, что "мир, возникший после этого кризиса, будет сильно отличаться от того, который мы знаем, но мы не знаем, какими будут эти отличия".

"Это будет зависеть от того, что мы будем делать сейчас", - полагает глава европейской дипломатии.

Он призвал воспользоваться этой возможностью, "чтобы убедиться, что завтра мы сформируем лучшую версию мира, в котором мы укрепляем многосторонность, а не изоляционизм".

1ов ар

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