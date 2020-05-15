Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 19:11

Брюссель. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил, что не знает, будет ли логичным сравнивать ситуацию вокруг Крыма с возможной аннексией Израилем на Западном берегу реки Иордан, но в обоих случаях, по мнению Борреля, нарушено международное право.

"То, за что мы выступаем, это уважение международного права повсюду. Крым был частью суверенного государства. Можно продолжать обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, но международное право, в любом случае, должно уважаться повсюду. Мы не можем селективно применять международное право", - сказал Боррель на пресс-конференции после видеосовещания Совета ЕС по иностранным делам, на котором рассматривался ближневосточный мирный процесс.

Так Боррель ответил на вопрос о том, можно ли сравнить возможную аннексию Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан с присоединением Крыма к России.

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, отвергнутый палестинцами, дает Израилю "зеленый свет" на аннексию на Западном берегу реки Иордан еврейских поселений и стратегически важной Иорданской долины.

План Трампа также сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

В минувший понедельник официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил журналистам, что в Брюсселе обсуждается возможная реакция ЕС на продолжение Израилем политики аннексии палестинских территорий.

1ов аю

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