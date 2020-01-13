Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 16:18

Каракас. 13 января. ИНТЕРФАКС - Борьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро за контроль над Национальной ассамблеей частично продиктована стремлением восстановить сокращающуюся добычу нефти в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и консультантов в сфере энергетики.

Источники газеты считают, что правительство страны пытается удержаться у власти путем привлечения инвесторов из России, Китая и других стран для восстановления добычи нефти.

Мадуро сообщил 5 января об избрании лояльного ему депутата Луиса Парры новым спикером парламента. Президент страны также обещал провести парламентские выборы в этом году.

Национальная ассамблея является единственным органом, обладающим правом одобрять предоставление лицензий на добычу нефти. По сообщению двух консультантов в нефтяной отрасли, близких к российским и китайским энергетическим компаниям, правительство намерено разработать закон, который позволит иностранным компаниям руководить операционной деятельностью по разработке нефтяных ресурсов в Венесуэле.

Принятие этого закона будет означать отход от политики, проводившейся в нефтяной отрасли со времен президента Уго Чавеса. Предшественник Мадуро закрепил за венесуэльской национальной нефтяной компанией PDVSA обязательный операционный контроль и мажоритарные доли в нефтяных проектах.

Парра был приведен к присяге при поддержке 40 законодателей из партии Мадуро. По данным оппозиции, число голосов в поддержку Парры не соответствовало минимальному количеству, необходимому для голосования.

Вашингтон и крупнейшие латиноамериканские государства осудили назначение Парры спикером Национальной ассамблеи. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что рассматривают "избрание нового руководства парламента как результат легитимной демократической процедуры".

Эксперты WSJ считают, что эти события дают России возможность получить правовые гарантии её инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы. Компании из России, Индии, Китая и Турции вели переговоры с Каракасом о приобретении недорогих энергетических и горнодобывающих активов, но потребовали правовых гарантий, сообщили советники, близкие к правительству.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США.

После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране. Однако политический кризис в Венесуэле также препятствует инвестициям незападных компаний, поскольку контракты с ними требуют одобрения парламента.

Администрация Мадуро признала недействительными почти все законы, принятые Национальной ассамблеей с 2016 года, после того как оппозиция получила две трети мест в парламенте.

Добыча нефти в Венесуэле сократилась до 700 тыс б/с против 3,2 млн б/с в 2006 году. Это обострило гуманитарный кризис в стране, экономика которой упала на 60% с момента избрания Мадуро президентом в 2013 году.

Как пишет WSJ, увеличение добычи нефти является ключевым условием для сохранения Мадуро у власти в долгосрочной перспективе. Его администрация разработала механизмы, позволяющие экспортировать нефть, несмотря на санкции США. Некоторые судоходные компании отключают транспондеры на своих нефтяных танкерах, перевозящих венесуэльскую нефть, свидетельствуют данные компаний, отслеживающих движение судов.

Специальный посланник США в Венесуэле Эллиот Абрамс заявил 6 января, что Россия помогает Венесуэле осуществлять две трети экспорта нефти. Однако он усомнился в том, что смена спикера Национальной ассамблеи даст компаниям достаточную правовую защиту и способствует росту инвестиций в Венесуэлу.

С этим мнением не согласен бывший глава Центробанка Венесуэлы Рамон Лобо, близкий к Мадуро, который заявил, что Россия и Китай положительно воспримут "урегулирование законодательных полномочий".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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