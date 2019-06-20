Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 14:21

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Победителями четвертого раунда голосования на должность лидера Консервативной партии вышли Борис Джонсон, заручившийся поддержкой в 157 голосов, и Майкл Гоув с 61 голосом депутатов-консерваторов, сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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