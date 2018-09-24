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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 15:47 24.09.2018 - 15:47

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - В Европейской комиссии со всей серьезностью относятся к случаям заражения африканской чумой свиней в Европе, заявила официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Комиссия считает борьбу против африканской чумы свиней своим приоритетом, так как это заболевание представляет собой угрозу экономике Европейского союза и особенно свиноводческой отрасли", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, Еврокомиссия "с самого начала эпидемии приняла конкретные меры для борьбы против заболевания в затронутых им странах". Она при этом сообщила, что АЧС зарегистрирована в десятке стран ЕС, но не стала их называть.

"Европейский союз сформировал специальную стратегию для борьбы против заболевания, включая превентивные меры и контроль в случаях, когда чума свиней подозревается или подтверждена в хозяйствах или среди диких кабанов", - пояснила А.Падурару.

Она добавила, что эта стратегия включает информационные меры и меры, направленные на предупреждение и ликвидацию заболевания.

При этом представитель ЕК также сообщила, что в понедельник в Варшаве состоялось совещание экспертов стран ЕС, затронутых АЧС, и третьих стран, столкнувшихся с той же проблемой.

Отвечая на вопрос о появлении заболевания в Бельгии, она подчеркнула важность того, что в этой стране пока не отмечено ни одного случая заражения свиней в сельских хозяйствах. Они зарегистрированы только среди кабанов.

При этом пресс-секретарь назвала "правильным решением" распоряжение бельгийских властей забить здоровых домашних свиней, оказавшихся на территории, объявленной зоной заражения.

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