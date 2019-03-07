Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 16:34

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Миссия по полному уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) еще не завершена, признал глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Ликвидация географического халифата (группировки ИГ - ИФ) - это монументальное военное достижение, но борьба против ИГ и вооруженного экстремизма далека от конца, и наша миссия остается прежней", - сказал он в четверг во время слушаний в Конгрессе.

"Личный состав ИГ, эвакуированный из остатков халифата, в значительной степени остается мотивированным, неразбитым и радикализированным. Нам нужно продолжать бдительно противодействовать этой организации (ИГ - ИФ), которая теперь рассредоточилась на большой территории и распалась на отдельные части", - пояснил он.

По его мнению, в данный момент можно наблюдать не поражение ИГ, а перестройку ее стратегии, направленную на сохранение кадров, перемещение их в более безопасные районы и подготовку к контрудару.

В то же время Дж.Вотель заявил, что США продолжат вывод контингента из Сирии.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.

Однако коалиция по борьбе с террористами в Сирии продолжает освобождать оставшиеся небольшие участки в Сирии, подконтрольные боевикам ИГ.

1аю ав

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