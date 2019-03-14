Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Североатлантический альянс предпринял много усилий в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но противодействие экстремистам по-прежнему продолжается.
"НАТО сыграла ключевую роль в борьбе с ИГ. Достигнут огромный прогресс: всего несколько лет назад боевики ИГ контролировали большую территорию, сравнимую с территорией Соединенного Королевства", - сказал Й.Столтенберг журналистам.
"В настоящий момент они (боевики ИГ - ИФ) едва ли контролируют какую-либо территорию", - отметил он.
1тэ ар ав