Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что Североатлантический альянс предпринял много усилий в рамках борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но противодействие экстремистам по-прежнему продолжается.

"НАТО сыграла ключевую роль в борьбе с ИГ. Достигнут огромный прогресс: всего несколько лет назад боевики ИГ контролировали большую территорию, сравнимую с территорией Соединенного Королевства", - сказал Й.Столтенберг журналистам.

"В настоящий момент они (боевики ИГ - ИФ) едва ли контролируют какую-либо территорию", - отметил он.

1тэ ар ав

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