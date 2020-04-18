Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 17:16

Лондон/Мадрид/Дубай/Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире превысило в субботу отметку в 2,275 млн, более 156 тыс. пациентов скончались, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers в субботу.

В то же время ситуация не везде одинакова - если в одних странах власти продолжают поддерживать ограничительные меры, в других их понемногу ослабляют.

По состоянию на субботу, США остаются страной с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, у которых подтвержден COVID-19, превысило цифру в 700 тыс. В стране зарегистрировано почти 37 тыс. летальных исходов, около 60 тыс. пациентов вылечились.

Президент США Дональд Трамп объяснил такое высокое число выявленных случаев заболевания тем, что США проводят больше тестов на коронавирус, чем другие страны.

Сложной продолжает оставаться ситуация в Испании, одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран Европы, там за последние сутки от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 565 человек, диагностировано около 4,5 тыс. новых случаев инфицирования.

Между тем, власти Ирана, серьезно пострадавшего от вспышки COVID-19 в ближневосточном регионе, постепенно снимают ограничения, введенные в Тегеране и окрестностях столицы. Офисы и магазины, которые открылись после ослабления режима, работают по укороченному расписанию. В то же время школы, театры и спортзалы продолжают оставаться закрытыми.

По данным представителя минздрава Ирана Киануша Джаханпура, за последние сутки в стране скончались 73 человека, и общее число летальных исходов с момента начала распространения вируса в стране превысило 5 тыс. В то же время уже пятый день показатель смертности вследствие заражения COVID-19 находится в Иране ниже 100. Однако за последние сутки было выявлено 1374 новых случаев заражения, с учетом которых общее количество инфицированных COVID-19 жителей страны превысило 60,8 тыс., из них 3,5 тыс. находятся в палатах интенсивной терапии.

Ослабляют с понедельника чрезвычайные меры в ряде провинций Аргентины.

"Мы видим, что в ряде мест не выявляют новых случаев или наблюдается один "завозной" случай, но нет распространения вируса. Конечно, там возобновится активность", - сказал в эфире общественного телевидения Аргентины глава правительства страны Сантьяго Кафиеро.

В ряде провинций Аргентины к настоящему моменту выявлено менее десяти случаев заражения, а в двух - Формосе и Катамарке, обе на севере страны, не зарегистрировано ни одного случая заражения.

В то же время в Сингапуре, где до сих пор зафиксировано лишь 11 летальных исходов, за последние сутки, диагностировано 942 новых случая заражения, что является антирекордом за последние дни, причем лишь 14 заболевших сингапурцы, а большинство приходится на общежития, в которых живут иностранные рабочие.

Финансовые средства на борьбу с вирусом продолжают собирать всемирные организации - так под эгидой Всемирной организации здравоохранения позже в субботу состоится грандиозный онлайн концерт звезд мировой эстрады, который начнется в 20:00 мск.

В свою очередь лидеры мирового тенниса Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер предложили создать фонд помощи профессиональным теннисистам, оказавшимся в сложном положении по причине отмены турниров из-за пандемии COVID-19.

Обсудив эту идею с Надалем и Федерером, Джокович как председатель совета игроков изложил в письме профессиональным теннисистам свое предложение о поддержке игроков, занимающих места после 250-го вплоть по 700-е в мировой классификации, притом, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) намерена выделить $1 млн в помощь из-за пандемии классифицированным со 150-го по 400-е место.

Букингемский дворец объявил в субботу о внесении изменений в протокол празднования дня рождения британской королевы Елизаветы II, который она отметит во вторник.

По ее просьбе, впервые за 68 лет ее пребывания на престоле не будет дан традиционный пушечный салют. Королева считает, что салюты, традиционно устраиваемые по случаю праздников королевской семьи, "не являются подобающими в нынешних обстоятельствах".

По последним данным, в результате пандемии коронавируса в Великобритании скончались более 14 тыс. человек, страна занимает пятое место в списке эпидемиологически неблагоприятных стран.

1ар др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!