Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 9:44

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В ООН полагают, что на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями в наиболее уязвимых странах мира теперь потребуется собрать $6,7 млрд, а не $2 млрд, сообщает в четверг агентство Associated press (AP).

"Если мы не предпримем действия сейчас, то нам следует быть готовыми к существенному росту (интенсивности - ИФ) конфликтов, голода и бедности", - предупредил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По его словам, наиболее бедные страны мира в следующие 3-6 месяцев вряд ли столкнутся с пиком пандемии. Однако, пояснил он, в этих странах уже наблюдается падение доходов и исчезновение рабочих мест, перебои с поставками продовольствия и рост цен, а также проблемы с вакцинацией детей. Он добавил, что экономики подобных стран уже имеют дело с сокращением выручки от экспорта и перевода в эти страны денежных средств, а также с отсутствием туристов.

AP напоминает, что согласно заявлениям ООН, с 25 марта организация собрала $1 млрд на помощь 37 беднейшим странам мира для борьбы с COVID-19.

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