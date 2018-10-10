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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 15:04 10.10.2018 - 15:04

Брюссель. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Необходимо умножать усилия по противодействию радикализации, каким бы ни был ее характер, заявил член Еврокомиссии по союзу безопасности Джулиан Кинг.

"Очень часто, и вполне справедливо, мы концентрируемся в вопросах радикализации на вызовах экстремистского джихада. Но это не единственный стоящий перед нами вызов, что касается радикализации, которая может выливаться в насилие на наших улицах. Мы это видели, к сожалению, на примере радикализации крайне правых, которую также не следует терять из вида", - сказал еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, по этой причине Еврокомиссией был сделан на основе исследований, проводившихся в течение года, анализ о методах борьбы против радикализации в обществе, в тюрьмах, в молодежной среде.

Он сообщил, что в четверг состоится совещание, на котором впервые соберутся как представители неправительственных организаций и активисты гражданского общества, борющиеся против этого явления, но также делегаты национальных и местных администраций, сталкивающихся с данной проблемой.

"Я убежден, что на местном уровне - на уровне муниципалитетов и местных властей нам еще предстоит многое сделать, чтобы понять, каким образом развиваются обстоятельства, и принять правильные меры", - отметил Дж.Кинг.

Он сказал, что ожидает от этой встречи очень откровенного обмена мнениями в ходе дискуссии о разных вызовах радикализации, в том числе религиозной, на основе различных опыта, культур и традиций государств-членов.

Дж.Кинг представлял на совместной с членом ЕК по внутренним делам Димитрисом Аврамопулосом пресс-конференции приоритеты Европейской комиссии по вопросам безопасности.

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