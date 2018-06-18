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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:12 18.06.2018 - 18:12

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Пограничная служба Боснии и Герцеговины временно закрыла границу с Хорватией, чтобы предотвратить проникновение группы нелегальных мигрантов на территорию Европейского союза, говорится в распространенном в понедельник заявлении боснийских спецслужб.

Кроме того, министр внутренних дел граничащего с Хорватией Унско-Санского кантона Боснии Анель Рамич сообщил, что "Хорватия также закрыла границу" со своей стороны. По его словам, хорватские власти направили на границу с Боснией дополнительных сотрудников полиции.

Местные СМИ отмечают, что в правительстве Хорватии пока не прокомментировали эту ситуацию.

В свою очередь представитель Международной организации по миграции на Западных Балканах Питер ван дер Ауверарт опубликовал на своей странице в "Твиттере" видеозапись, на которой видно, как большая группа мигрантов пытается незаконно пересечь границу между Боснией и Хорватией.

"Такое развитие событий вызывает беспокойство и может повлечь за собой волну критики", - написал он.

1ла ар

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