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Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 11:54 16.09.2018 - 11:54

Берлин. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает причастными к отравлениям в Солсбери, незадолго до событий в Великобритании находились в Швейцарии, пишет газета Tages-Anzeiger.

Как отмечается в статье, издание располагает данными о том, что А.Петров и Р.Боширов бывали в Швейцарии неоднократно и подолгу оставались там - до одного месяца; данные об их авиаперелетах свидетельствуют и о том, что они находились в Швейцарии незадолго до отравления Скрипалей.

В марте этого года швейцарский бундесрат предупреждал о том, что в диппредставительствах одного из представленных в стране государств сотрудников спецслужб больше, чем заявлено на самом деле. "В отношении одной из стран есть подозрение, что более четверти дипломатического персонала работает на спецслужбы", - было сказано в весеннем докладе бундесрата. Издание сопоставило весенний доклад бундесрата и данные собственных расследований и пришло к выводу, что речь идет о России.

По данным газеты, в Швейцарии работают или работали "дюжины" российских агентов. Россия, пишет газета, в настоящее время располагает посольством в Берне, а также консульствами в Женеве, Лозанне и Цюрихе, в общей сложности аккредитованных сотрудников диппредставительств - 83 человека: 37 дипломатов, в том числе 2 женщины, 30 жен. Официально задачами, связанными со спецслужбами, занимаются аккредитованный военный атташе Александр Провоторов и два его заместителя, но неофициально, по сведениям издания, этой деятельностью занимается гораздо больше сотрудников. Кроме этого, для особых операций "приезжает подкрепление". Таким подкреплением газета считает А.Петрова и Р.Боширова, их имена в публикации, однако, не называются, но указано, что именно они дали телеинтервью о своей поездке в Солсбери.

"Неделю назад воскресный выпуск газеты сообщал о том, что два предполагаемых сотрудника российской спецслужбы ГРУ перед атакой с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества против российского двойного агента Сергея Скрипаля были в Женеве", - пишет издание.

Газеты медиа-группы Tamedia, которой в том числе принадлежит Tages-Anzeiger, ранее писали, что шпионы из РФ следили за деятельностью военной лаборатории Spiez, которая была задействована в исследованиях случая Скрипалей, а также за деятельностью антидопингового агентства Wada. Не уточняется, идет ли при этом речь о Р.Боширове и А.Петрове.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

1тф аг

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