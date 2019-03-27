Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 5:02

Лангкави (Малайзия). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Опытный ремонт Ми-35М начнется в бразильском сервисном центре в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

"В рамках выполнения оффсетных обязательств при поставке вертолетов Ми-35М в октябре 2018 года завершены работы по созданию в городе Белу-Оризонти центра по капитальному ремонту вертолетов данного типа. Соответствующие оффсетные зачеты от Минобороны Бразилии получены",- заявил И.Чечиков.

"В ближайшее время бразильская сторона при содействии холдинга "Вертолеты России" приступит к опытному ремонту первого вертолета Ми-35М",- подчеркнул он.

Как сообщалось, сервисно-технический центр для ударных вертолетов Ми-35 в Бразилии планировалось открыть до конца 2017 года.

В 2008 году РФ и Бразилия в рамках межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве подписали контракт на поставку в эту страну 12 российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Контракт был реализован в конце 2014 года.

1ек ВВ

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