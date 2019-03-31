Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 20:31

Иерусалим. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Бразилия в скором времени откроет в Иерусалиме торговое представительство, которое будет частью дипломатического представительства Бразилии в Израиле, пишет в воскресенье Times of Israel со ссылкой на заявление МИД Бразилии.

"Новое представительство в Иерусалиме будет продвигать торговлю, инвестиции, технологии и инновации как часть посольства Бразилии в Израиле", - пишет издание.

Об этом глава бразильского МИД Эрнесту Араужу, входящий в состав делегации президента страны Жаира Болсонару в ходе визита в Израиль, заявил в ходе встречи с и.о главы МИД Израиля Исраэлем Кацем, который приветствовал это известие.

"Израиль и Бразилия - настоящие друзья, разделяющие общие ценности, и мы будем усиливать сотрудничество между нашими двумя странами", - написал И.Кац в своем Twitter.

Ранее президент Бразилии неоднократно обещал перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим по примеру США и Гватемалы.

"Однако, он, по всей видимости, отступился от своих обещаний на прошлой неделе, заявив, что он рассматривает возможность открытия торгового представительства в Иерусалиме", - пишет газета. Она отмечает, что ранее в этом месяце Э.Араужу заявлял журналистам, что правительство все еще изучает план переноса посольства.

Также издание указывает, что в январе этого года вице-президент Бразилии Гамильтон Моурау встречался с палестинским представителем в этой стране и после переговоров с ним заявил журналистам, что "сейчас Бразилия не рассматривает перенос посольства". В то же время месяцем ранее Б.Нетаньяху в ходе визита в Рио-де-Жанейро сообщил, что "Болсонару сказал, это только вопрос времени".

Таким образом, к настоящему моменту только США и Гватемала перенесли посольства своих стран в Иерусалим. Парагвай также перенес диппредставительство в Иерусалим, однако затем вновь вернул его в Тель-Авив.

О намерении открыть торговые представительства и культурные центры в Иерусалиме заявляли ранее Чехия, Венгрия и Словакия.

1эф аг

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