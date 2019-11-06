Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 9:58

Мадрид. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Бразилия намерена на домашнем саммите БРИКС призвать Россию, Китай, Индию и ЮАР отказаться от поддержки администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Bloomberg.

Президент принимающей страны Жаир Болсонару хочет, чтобы союзники по альянсу признали председателя Национальной ассамблеи оппозиционера Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы. Предыдущие попытки убедить в этом стран-участниц БРИКС не увенчались успехом.

"Без какого-то ни было высокомерия, мы убеждены, что тем странам, которые не имеют возможности непосредственно наблюдать за тем, что происходит в Венесуэле, следует прислушаться к оценке Венесуэлы со стороны Бразилии", - заявил во вторник главы экономического департамента МИД Бразилии Норбету Моретти.

Одна из целей предстоящей встречи - это обсуждение возникших противоречий между Бразилией и остальными странами-участницами альянса. В то время, как Бразилия укрепляет связи с администрацией Дональда Трампа и призывает к более жестким мерам в отношении Венесуэлы, Россия и Китай остаются противниками США по многим вопросам и продолжают поддерживать Мадуро.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Саммит БРИКС пройдет в столице Бразилии 13-14 ноября.

1ка ар де

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