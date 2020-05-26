Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 2:07

Мадрид. 26 мая. ИНТЕРФАКС - В Бразилии за истекшие сутки зарегистрировано 807 смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, сообщило министерство здравоохранения страны.

По этому показателю Бразилия превзошла США, где за сутки, по данным портала Worldometer, скончались 504 человека.

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Бразилии выявлено 374 тыс. 898 инфицированных, в США, как сообщил Worldometer, - 1 млн 706 тыс. 154.

Всего по информации портала на 03:00 по московскому времени, число инфицированных в мире с начала распространения инфекции достигло 5 млн 582 тыс. 367, летальных исходов - 347 тыс. 563, излечились более 2,3 млн.

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