Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 6:23

Мадрид. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Бразилии поздравил сенатора-демократа парламента Боливии Жанин Аньес, которая взяла на себя полномочия президента страны, признав, таким образом, ее исполняющим обязанности главы государства.

"Бразильское правительство поздравляет сенатора Жанин Аньес с конституционным вступлением на пост президента Боливии", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Как сообщали СМИ, Аньес во вторник (в ночь на среду по времени мск) приняла полномочия временного главы боливийского государства.

После отставки президента Эво Моралеса, а также вице-президента, председателя сената и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента), согласно конституции Боливии, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством, отмечалось в сообщениях.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.

"Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

При этом боливийское телевидение уточняет, что депутатов - сторонников Моралеса в зале не было, а именно они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки президента.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Боливии Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

1гк пч

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