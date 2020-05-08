Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 12:59

Бразилиа. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Национальный Конгресс Бразилии одобрил важную поправку к конституции, которая позволит Центробанку страны начать программу количественного смягчения (QE) в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Эта программа QE может стать крупнейшей для государств emerging markets, пишет газета Financial Times.

До этого бразильскому ЦБ было законодательно запрещено использовать так называемое монетарное финансирование. Фактически это означало запрет на покупку Центробанком бразильских гособлигаций в ходе аукционов по их размещению. Центробанку, однако, разрешалось приобретать госбумаги на вторичном рынке, чтобы контролировать денежную массу.

Теперь бразильский ЦБ получает кризисные полномочия на выкуп широкого круга частных и государственных активов, включая государственные и корпоративные облигации. Новые возможности, как ожидается, будут использоваться Центробанком для обеспечения нормального уровня ликвидности в финансовой системе и поддержки экономики, которая, по некоторым прогнозам, сократится на 5,3% в 2020 году.

В ЦБ рассчитывают, что новые полномочия дадут ему достаточный финансовый потенциал, чтобы предотвратить затяжную рецессию в стране.

"Это хорошо для Центробанка. Он должен иметь в своем распоряжении все необходимые инструменты в период кризиса", - отмечает профессор экономики Федерального университета Рио-де-Жанейро Эрнанти Торрес.

Некоторые эксперты с осторожностью оценивают новые полномочия ЦБ, отмечая слабость бразильской нацвалюты и бюджетной позиции, а также политическую зависимость Центробанка от правительства.

Президент бразильского ЦБ Роберто Кампос Нето оценивает объем финансовых активов частного сектора, которые потенциально может приобрести Центробанк, почти в 1 трлн бразильских реалов ($171 млрд).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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