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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 9:03 29.05.2018 - 09:03

Бразилиа. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Водители грузовиков в Бразилии отказались отменить забастовку, несмотря на предложенные властями страны уступки, сообщает Financial Times.

Ранее президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что правительство готово снизить цены на дизельное топливо примерно на 12% сроком на 60 дней, позволить дальнобойщикам не платить налог на прицепы, когда они не используются, и предоставить ряд других послаблений.

Забастовка продолжается вторую неделю подряд. Водители пошли на такую меру после резкого скачка цен на дизтопливо - оно подорожало примерно на 50% за последний год после решения госкомпании Petrobras отказаться от искусственного занижения цен. Протестующие перегородили дороги, после чего власти были вынуждены призвать на помощь армию.

По словам эксперта университета Insper Карлоса Мело, правительство совершило ряд серьезных ошибок в данной ситуации, сначала проигнорировав первые признаки недовольства, а затем пойдя на уступки, не получив от профсоюзов ничего взамен.

Ситуация усугубляется тем, что работники нефтяной отрасли угрожают начать собственную забастовку в среду.

В стране ощущается серьезная нехватка топлива, в том числе в нескольких аэропортах. Кроме того, многие супермаркеты жалуются на отсутствие свежих продуктов питания, а фермеры сообщили о падеже порядка 70 млн куриц из-за недостатка корма. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером курятины.

По оценкам экспертов, около 64% всех товаров в Бразилии перевозится с помощью грузовиков.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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