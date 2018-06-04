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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 14:31 04.06.2018 - 14:31

Бразилиа. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Экономисты, еженедельно опрашиваемые центробанком Бразилии, снизили прогнозы роста экономики на 2018 год из-за забастовки водителей грузовиков.

Прогноз был ухудшен до 2,18% с 2,37% на прошлой неделе. По сравнению с прогнозом месячной давности оценка была понижена более чем на 0,5 процентного пункта, сообщает агентство Bloomberg.

Забастовка бразильских водителей грузовиков официально завершилась в субботу, продлившись более 10 дней. Ее причиной стал резкий скачок цен на дизтопливо, которое подорожало примерно на 50% за последний год после решения госкомпании Petrobras отказаться от искусственного занижения цен. Протестующие перегородили дороги, что вызвало значительные перебои поставок различных товаров, поскольку около 64% всех товаров в Бразилии перевозится с помощью грузовиков.

В частности, большинство заправок страны остались без топлива, как и многие аэропорты; в магазинах подошли к концу скоропортящиеся товары, а фермеры предупреждали о массовом падеже скота из-за нехватки корма. Общий объем ущерба, нанесенного забастовкой экономике страны, оценивается в 32 млрд реалов ($9 млрд).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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