Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 17:53

Сан-Паулу. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Миллиардер Луис Фриас лишил свою сестру Марию Кристину поста главного редактора в крупнейшей ежедневной газете Бразилии - Folha de Sao Paulo, сообщают бразильские СМИ.

Новым главным редактором станет ветеран бразильской журналистики Сержиу Давила, проработавший в издании 26 лет. Последние девять лет он был ответственным секретарем газеты.

Folha de Sao Paulo издается в Сан-Паулу с 1921 года. Семейная компания Фриасов Folha da Manha SA контролировала газету с 1962 года. С 1984 года ею руководил старший из нынешнего поколения - Отавиу Фриас Филью, брат Луиса и Марии Кристины. Каждому из троих при этом принадлежала треть акций компании. После смерти Отавиу Фриаса в августе 2018 года пост главного редактора перешел к его сестре, а его акции унаследовала вдова - Фернанда Диамант. Л.Фриас и Ф.Диамант объединили усилия, чтобы поменять руководство издания.

Л.Фриас стал миллиардером после IPO другой части семейного бизнеса - платежной системы PagSeguro Digital Ltd. на фондовой бирже NASDAQ в начале 2018 года, отмечает агентство Bloomberg. Сейчас его состояние оценивается в $2,8 млрд.

Журналисты Folha de Sao Paulo ждут массовых увольнений, поскольку Л.Фриас не скрывает, что не видит будущего для печатных изданий, но при этом не уверен, что газета сможет успешно перейти в digital формат.

Служба финансово-экономической информации

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