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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 16:11 08.10.2018 - 16:11

Рио-де-Жанейро. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Бразильский рынок акций открылся бурным ростом в понедельник на результатах всеобщих выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье.

Фондовый индекс Ibovespa взлетел на 5,7% в начале торгов - самыми высокими темпами за два года. По данным на 17:00 мск индекс прибавляет 5,2%.

Курс бразильского реала к доллару США подскочил на 2,3% - до максимума за два месяца - 3,7535 реала/$1, доходность гособлигаций с погашением в 2021 году опустилась на 23 базисных пункта (б.п.) - до 1,5% годовых.

Поддержку бразильским финансовым рынкам оказал тот факт, что лидер Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, являющийся фаворитом инвесторов, вышел во второй тур президентских выборов. Ж.Болсонару получил 46,2% голосов избирателей, что оказалось лучше всех прогнозов.

Противостоять ему во втором туре будет кандидат от Партии трудящихся Фернанд Аддад, который в воскресенье набрал 29,1% голосов.

"Можно считать уже решенным делом, что следующим президентом Бразилии станет Жаир Болсонару, если, конечно, не произойдет непредвиденное", - отмечает аналитик Woodman Asset Management в Цуге Бернд Берг.

Инвесторы считают Ж.Болсонару наилучшим кандидатом с точки зрения отказа от экономической политики, проводившейся в стране в последние годы. Эта политика привела к наихудшей, по крайней мере, за 100 лет, рецессии в стране и стоила Бразилии инвестиционного рейтинга.

Ж.Болсонару, бывший военнослужащий, открыто признал отсутствие интереса к экономической политике, однако инвесторы надеются, что его советники будут ориентировать его на приватизацию госактивов и другие дружественные рынкам меры, пишет агентство Bloomberg.

Экономическим советником Ж.Болсонару является Пауло Гуэдес, который выступает за приватизацию и реформу пенсионной и налоговой систем.

Левая Партия трудящихся с трудом сохранила первое место в нижней палате бразильского парламента, но при этом утратила 13 мест, и после прошедших выборов в палату депутатов войдут 56 ее представителей. Тем временем, ультраправая Социал-либеральная партия заняла вторую строчку, получив 52 места, что дает ей больше влияния в палате, чем ожидалось.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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